Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği metan gazı sıkışmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik'e ait taş kömür madeninde yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle çalışmaların durdurulmasının ardından, Balyak Madencilik Limited Şirketi ortaklarından Muhammed Murat Bal ve Ramazan Bal, işletme müdürleri Salih Akça ile Emre Tutsak, mühendis Mustafa Doğanay gözaltına alındı.
Kemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen şüphelilerden Ramazan Bal, buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan adliyeye sevk sırasında şüphelilerin yakınları çekim yapan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.
Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde dün akşam yoğun metan sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.