Antalya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

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ANTALYA (AA) - Antalya'da ikisi çocuk 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan otomobil ile midibüsün çarpıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi 567 Sokak'taki kavşakta Ali Uçar'ın kullandığı 01 KM 033 plakalı otomobil ile Tolga Arslan (23) idaresindeki 07 MJR 63 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali Uçar, eşi Raziye, çocukları Kemal (4) ve Emine Uçar (6) ile midibüs sürücüsü Tolga Arslan ve aynı araçtaki Vergül Tatlı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara konulan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

- "Önce çocukları çıkardım"

Midibüsün, kavşakta önüne çıkan otomobille çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kamera kayıtlarında, kaldığı yakındaki otelin lobisinden kaza yerine yardıma koşarken görülen Beste Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarpışma sesini duyunca ani refleksle dışarı çıktığını söyledi.

Otomobildeki kadının baygın olduğunu belirten Sönmez, "Onu çıkaracaktım, arka koltukta iki çocuk olduğunu fark ettim. Önce onları çıkardım. Daha sonra çevreden gelenlerin yardımıyla diğer yaralıları da çıkardık." dedi.