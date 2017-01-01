ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

18 Mayıs 2017 Perşembe, 08:04

ANTALYA (AA) - Antalya'da ikisi çocuk 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan otomobil ile midibüsün çarpıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi 567 Sokak'taki kavşakta Ali Uçar'ın kullandığı 01 KM 033 plakalı otomobil ile Tolga Arslan (23) idaresindeki 07 MJR 63 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali Uçar, eşi Raziye, çocukları Kemal (4) ve Emine Uçar (6) ile midibüs sürücüsü Tolga Arslan ve aynı araçtaki Vergül Tatlı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara konulan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

- "Önce çocukları çıkardım"

Midibüsün, kavşakta önüne çıkan otomobille çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kamera kayıtlarında, kaldığı yakındaki otelin lobisinden kaza yerine yardıma koşarken görülen Beste Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarpışma sesini duyunca ani refleksle dışarı çıktığını söyledi.

Otomobildeki kadının baygın olduğunu belirten Sönmez, "Onu çıkaracaktım, arka koltukta iki çocuk olduğunu fark ettim. Önce onları çıkardım. Daha sonra çevreden gelenlerin yardımıyla diğer yaralıları da çıkardık." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Antalya 8. Uluslararası Tiyatro Festivali
YEREL

ANTALYA 8. ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ
Kemer'de şüpheli ölüm
YEREL

KEMER'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Başkan Uzun'dan yapılandırma uyarısı
YEREL

BAŞKAN UZUN'DAN YAPILANDIRMA UYARISI
Antalya'da kadının boğazında sigara söndürülmesi
YEREL

ANTALYA'DA KADININ BOĞAZINDA SİGARA SÖNDÜRÜLMESİ

anavgat'ta otomobil ile motosiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL

ANAVGAT'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 YARALI
ASMEK yıl sonu sergisi
YEREL

ASMEK YIL SONU SERGİSİ
Zabıtadan vatandaşlara 'zamansız çöp' uyarısı
YEREL

ZABITADAN VATANDAŞLARA 'ZAMANSIZ ÇÖP' UYARISI
Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 5 milyon avro hibe
YEREL

KEPEZ SANTRAL KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NE 5 MİLYON AVRO HİBE
Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Antalya'da engelliler için &quot;Mola Evleri&quot; kurulacak
YEREL

ANTALYA'DA ENGELLİLER İÇİN "MOLA EVLERİ" KURULACAK
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ
TCK'da cezası olmayan sektörle kabahatler kanunuyla mücadele ediliyor
YEREL

TCK'DA CEZASI OLMAYAN SEKTÖRLE KABAHATLER KANUNUYLA MÜCADELE EDİLİYOR
Dünya Doğal Boya ile Korunmalı temalı eser üretildi
YEREL

DÜNYA DOĞAL BOYA İLE KORUNMALI TEMALI ESER ÜRETİLDİ
Almanya rezervasyonları hareketlendi
YEREL

ALMANYA REZERVASYONLARI HAREKETLENDİ
ATSO Başkanı Çetin: &quot;Kadınların iş hayatına girmesini teşvik etmeliyiz&quot;
YEREL

ATSO BAŞKANI ÇETİN: "KADINLARIN İŞ HAYATINA GİRMESİNİ TEŞVİK ETMELİYİZ"
Antalya'da 'Engelli Mola Evleri' için protokol imzalandı
YEREL

ANTALYA'DA 'ENGELLİ MOLA EVLERİ' İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Öğretmenlerden Başkan Sarıoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN BAŞKAN SARIOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AK parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer:
YEREL

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANI RIZA SÜMER:
Kemer'deki maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DEKİ MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Meslek Liseliler ürünlerini tanıttı
YEREL

MESLEK LİSELİLER ÜRÜNLERİNİ TANITTI
Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü
YEREL

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI 12. ULUSLARARASI PERA PİYANO YARIŞMASINDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden ‘zekice’ kararı!
DÜNYA

MAHKEME, SEVGİLİSİNİ BACAĞINDAN BIÇAKLAYAN GÜZELİ AFFETTİ!

 1
  • 2 İşte Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler!
  • 3 "Volkan Demirel'in penaltısı..."
  • 4 "Baba, anneme baksana" diye bağırdı! Sonrası korkunç...