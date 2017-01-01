Trabzon'da kültür sanat

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen 18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sürüyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosu organizasyonunda gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten tiyatro grupları katılıyor.

Festival kapsamında bugün Rusya'dan Perm U Mosta Tiyatrosu 'Inishmaan'ın Sakatı' adlı oyunu sahneleyecek.

Bosna Hersek'ten Zenika Ulusal Tiyatrosu da 'Batıya Doğru' adlı oyun ile 19-20 Mayıs tarihlerinde seyircinin karşısına çıkacak.

Oyunlar, Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- Resim ve yorgancılık sergisi

Trabzon Müzesinde, Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında "Bir Müzelik Sergi" adlı resim sergisi yer alıyor.

Müzede ayrıca, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünce düzenlenen, usta öğretici Fatma Tomar ve kursiyerleri tarafından hazırlanan "Trabzon'da bir isim, bir sanat" konulu yorgancılık sergisi bulunuyor.

Her iki sergi de 28 Mayıs'a kadar gezilebilecek.