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BURSA (AA) - Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) merkez binasının yan duvarında yer alan ışıklı çeşme figüründeki damlaların boşa aktığını fark eden 5'inci sınıf öğrencisinin uyarısı üzerine damlaların altına "kova" figürü ilave edildi.

BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Karacabey Şehit Serkan Şahin Ortaokulu öğrencisi Hamza Kurt, gönderdiği mektupta, BUSKİ binasının yan duvarındaki çeşme figüründeki 4 damla suyun boşa aktığını aktardı.

Kurt'un uyarısı üzerine çeşme ve 4 su damlası figürünün bulunduğu duvara, damlaların boşa akmaması gerektiğini anlatmak ve su tasarrufuna dikkati çekmek amacıyla "kova" eklendi.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Hamza Kurt'u makamında kabul ederek, ilgisi ve dikkatinden dolayı tebrik etti.

Müdürlük olarak 2013 yılından bu yana okullarda 20 binden fazla öğrenciye bilinçli su kullanımı ve tasarrufu eğitimleri verdiklerini belirten Çetinavcı, Hamza'nın su tasarrufuna ilişkin sergilediği duyarlı davranışın, amaçlarına ulaştıklarının en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Hayatın devamlılığı noktasında suyun "olmazsa olmaz" olduğunu anlatan İsmail Hakkı Çetinavcı, su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve su tasarrufunun yaşamın sürekliliğinde büyük öneme arz ettiğini ifade etti.

Çetinavcı, Hamza Kurt'a tablet bilgisayar ve BUSKİ yayınlarından oluşan hediye seti verdi.