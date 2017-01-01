Kayseri'deki iş adamlarına FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 esnaf ve iş adamı adliyeye gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve terörizmin finansmanı" suçlamasıyla esnaf ve iş adamlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan A.B, A.O.B, H.K, İ.H.G, N.B, N.K, S.G, S.Ü. ve B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 9 esnaf ve iş adamı gözaltına alınmıştı.