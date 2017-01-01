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Muğla'da tur midibüsü devrildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:46
Muğla'da tur midibüsü devrildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 Rus turist yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Denizli'den Muğla yönüne giden ve Rus turistleri taşıyan Tuncay Güngör'ün kullandığı 45 HD 0924 plakalı midibüs, Muğla-Denizli karayolu Yaylaksöğüt mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 turist yaralandı.

Yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.


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