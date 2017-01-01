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Yaralı kaplumbağa tedavi edildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:48

ORDU (AA) - Ordu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından kara yolu kenarında yaralı halde bulunan kaplumbağa, Ulubey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı bakım merkezine getirildi.

Burada veteriner hekim Eren Yeşilkaş tarafından tedavi altına alınan kaplumbağa, 6 ay sonra sağlığına kavuştu.

Yeşilkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağanın araç çarpması sonucu yaralandığının öngörüldüğünü belirterek, kendilerine getirildiğinde hayvanın ayaklarında kırık ve ezilme tespit ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 80 yaşında olduğunu tahmin ettikleri kaplumbağaya uzun süren tedavi uyguladıklarını anlatan Yeşilkaş, şu anda hayvanın tedavisinin tamamlandığını, önümüzdeki günlerde doğal ortama salabileceklerini ifade etti.

Kaplumbağanın bölgede çok sık rastlanmayan bir tür olduğunu dile getiren Yeşilkaş, yaralı halde bulunan kaplumbağayı kendilerine ulaştıran duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti.

Yeşilkaş, kaplumbağaların yavaş ilerlediği için genelde yolun karşısına hızlı geçemediklerine dikkati çekerek, kaplumbağaları fark eden sürücülerden daha dikkatli olmalarını istedi.




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