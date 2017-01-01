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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nda açılan çizgi roman standı ilgi görüyor.

Küçük yaştan itibaren çizgi roman okuyan 44 yaşındaki İlhan Yılmaz ve 28 yaşındaki Tunç Oral, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda çizgi roman standında kitapseverlere hizmet veriyor.

Deadpool, Flash, Batman, Durango, Örümcek Adam gibi birçok çizgi romanın bulunduğu standı açan ikili, başlarındaki şerif şapkasıyla da çocukların ilgisini çekiyor.

İlhan Yılmaz okuma yazmaya çizgi romanlarla başladığını belirterek, "Çocuk yaşlardan beri çizgi roman okuyorum. Eskiden Karaoğlan, Kara Murat, Tarkan gibi milli kahramanlarımız vardı. Bunlarla tarihimizi öğrendik. Sonraları daha farklı romanlar oldu. Bu süreç benim çizgi roman yayınevi kurmamla ilerledi. Çizgi romanlarda her türlü duygu var. Hakkaniyet duygusunu çizgi romanlardan öğrendik çünkü bu hikayelerde her zaman iyiler kazanır." ifadelerini kullandı.

Tunç Oral da çizgi romanların çocuklara daha kolay kitap okuma alışkanlığı edindirdiğini vurgulayarak, bazı ön yargıların yanlış olduğunu aktardı.

Çizgi romanların ilk etapta çocuklara birçok olumlu özellik kattığını kaydeden Oral, herkesi çizgi roman dünyasıyla buluşmaya davet etti.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.