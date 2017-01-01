Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik'e ait kömür madeninde metan gazı sıkışması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Balyak Madencilik Limited Şirketi ortaklarından Muhammed Murat Bal ve işletme müdürlerinden Emre Tutsak tutuklandı. İşletmenin diğer müdürü Salih Akça denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Mühendis Mustafa Doğanay ise hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadan serbest kaldı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde 16 Mayıs'ta yoğun metan sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden Ramazan Bal, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.