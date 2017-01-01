Trabzonspor, Medical Park Arena'da kazanmak istiyor

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Arena'daki kötü gidişatını da durdurmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, Trabzon'da 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da ilk 4 maçında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, ilerleyen haftalarda bu performansını sürdüremeyerek düşüşe geçti.

İlk 4 maçında gol dahi yemeyen, daha sonra Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayarak 8 puan yitirdi.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında Medical Park Arena'da 3 maç sonra kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda kayıpsız devam etmeye çalışacak.





- Hazırlıklar tam kadro





Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirilen bordo-mavili takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibinde, Matus Bero, Aytaç Kara, Mustafa Akbaş, Hugo Rodallega ve Ogenyi Onazi ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.





- Castillo'nun 11 hasreti





Medical Park Arena'da Gaziantepspor filelerini havalandırarak Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden ve yeni stadında 3 golle en golcü oyuncusu olan ancak son haftalarda yedek soyundurulan Fabian Castillo'ya da son haftalarda alınan sonuçların ardından tekrar forma şansı doğdu.

Gaziantepspor maçında 2, Beşiktaş maçında da 1 olmak üzere Medical Park Arena'da 3 golle takımının en fazla golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncunun, ilk 11'de forma giymediği son 3 müsabakada Karadeniz ekibi, 7 puan kaybetti.





- Uğur Demirok'un cezası bitti





Trabzonspor'da geçen hafta kart cezası nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen savunma oyuncusu Uğur Demirok takıma dönüyor.

Bordo-mavili takımın 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 golle bu sezon en golcü oyuncusu olan Uğur Demirok'un Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.