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Edirne'ye "kedi köyü"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:20

EDİRNE (AA) - Edirne'de 15 dönümlük bir alana, içerisinde yürüyüş parkuru ve rampaları bulunan Kedi Köyü yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan barınağına çok yakın bir noktada bulunan çam ormanına Kedi Köyü yapacaklarını belirtti.

Kedilerle köpekleri aynı yerde barındırmanın sıkıntı doğurduğunu bu nedenle kedi köyünü farklı bir noktada yapacaklarını anlatan Gürkan, "Yaklaşık 15 dönümlük içinde çam ağaçlarıyla çevrili alanı tel örgülerle çevireceğiz. Altlarından boşluklar bırakarak ta kedilerin rahatça girip çıkmasını sağlayacağız. Tamamen doğal malzeme kullanarak ahşaptan küçük küçük evler yapacağız. İçerisinde yürüyüş parkuru ve rampaları olacak. Kediler kendilerine ait bir ortamda daha özgür ve konforlu bir yaşam sürecekler. Veterinerlerimiz denetiminde." diye konuştu.

Hayvan severlerin kedi köyüne gelerek kedileri sahiplenebileceğini vurgulayan Gürkan, aynı zamanda istedikleri hayvanların da bakımını üstlenebileceklerini aktardı.

Kedi Köyünü şeffaf ve açık bir şekilde dizayn edeceklerini, oranın herkesin izleyebileceği ve denetleyebileceği bir alan olacağını kaydeden Gürkan, projenin tamamlandığını ve uygulama aşamasına geçildiğini söyledi.

Gürkan, kedilerin kısa süre sonra Kedi Köyü'nde yaşamaya başlayacağını sözlerine ekledi.

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