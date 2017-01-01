FETÖ üyelerine "bayramlıklarınızı hazırlayın" mesajı

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ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iş adamı Sabri Akbaş, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin koğuşta "Bayramlıklarınızı hazırlayın Amerika'dan mesaj geldi, dişinizi sıkın, bayrama bayramlıklarınızı hazırlayın." şeklinde konuştuklarını söyledi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sabri Akbaş, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe göndererek, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istediğini belirtti.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi, dilekçe doğrultusunda Akbaş'ı dinledi. Akbaş, aynı davada tutuksuz yargılanan bazı örgüt üyelerinin, FETÖ ve kendileri aleyhine ifade vermemesi yönünde baskısına maruz kaldığını iddia etti. U.B. adlı zanlının kendisinden "Market işi, kuyum işi için bir araya geliyorduk." şeklinde ifade vermesini istediğini aktaran Akbaş, bu şekilde konuştuğu takdirde her ikisinin de zarar görmeyeceği konusunda kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

Duruşmaya çıkmak için beklediği sırada da tutuksuz yargılanan bazı sanıkların yanına gelerek, "Hem bu dünyanı hem ahiretini yakma." gibi sözler sarf ettiğini vurgulayan Akbaş, ifadesini değiştirmesi yönünde baskı gördüğünü savundu. Cezaevinde kaldığı koğuşta örgüt üyeliğinden yargılanan rütbeli polisler olduğuna da dikkati çeken Akbaş, şunları kaydetti:

"Bana koğuşta farklı gözle bakıyorlar. Ben yokken hakkımda 'hain' diye bahsediliyor, itirafçı olduğum konuşuluyor. Yanlarına gittiğimde bir şey konuşmuyorlar, gündelik konulara dönüyorlar. İlk ifademin doğru olduğuna ilişkin dilekçe göndermek istedim. Dilekçeleri koğuşta bir kişi topluyor. Hatta şöyle oluyor, dilekçeler televizyonun önünde sabaha kadar duruyor, isteyen gidip dilekçeleri okuyor, sabahleyin koğuş mümessili dilekçeleri toptan gardiyana veriyor, yani kimin ne yazdığını koğuştaki herkes biliyor. Dilekçe yazmış olsaydım, tutukluluğum devam ederse koğuştaki durumum daha da zor olacaktı, bu yüzden dilekçeyi yazamadım."

- "Bayramlıklarınızı hazırlayın" mesajı

Akbaş, dilekçesini hastalığı nedeniyle gittiği revirde mahkemeye ve cezaevi savcısına ulaştırma şansı bulduğunu anlattı.

Cezaevinde örgüt üyeleri arasında bazı konuşmalar geçtiğini de belirten Akbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Koğuşta 15-20 gün önce 'Bayramlıklarınızı hazırlayın Amerika'dan mesaj geldi, dişinizi sıkın, bayrama bayramlıklarınızı hazırlayın.' diye konuştular. İçeride herkesin bir umuda ihtiyacı var o umudu herkes yayıyor ve kendilerini diri tutmaya çalışıyorlar."

Akbaş, kendisi ve eşinin örgüt tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, koruma talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemesi, savunması, cezaevinden gönderdiği dilekçenin içeriği, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık Sabri Akbaş'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.



