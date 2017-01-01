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Malatya merkezli FETÖ operasyonu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:46

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilenlerin de aralarında yer aldığı 11 kamu personeli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu zanlılara yönelik Malatya merkezli Ankara, Diyarbakır ve Elazığ'da 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Maliye, Müftülük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi, 2. Ordu Komutanlığı ve Yesilyurt Kaymakamlığı çalışanlarının da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Firari 5 zanlının ise arandığı öğrenildi.

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