Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adını kullanarak telefonda dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yunusemre Mahallesi'nde 15 Mayıs'ta S.K'yı telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı.

Adının ve bilgilerinin FETÖ/PDY tarafından kullanıldığını, evinde bulunan paraları ve ziynet eşyalarını gönderecekleri polise vermelerini belirten zanlılar, S.K'nın 7 bin 400 lira, bin 50 avro ve bir çeyrek altınını aldı.

Aynı kişiler 17 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesinde A.K'yı da telefonla arayarak, adının kuyumcu soygununa karıştığını öne sürdü. Elinde bulunan paraları kapıya gelecek polise vermesini isteyen zanlılar A.K'nın bin avrosunu dolandırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu iki dolandırıcılık zanlısı, otobüs terminalinden bilet alarak kaçmak istedikleri sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar V.K. (23) ve A.E. (20) adliyeye sevk edildi.