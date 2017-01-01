Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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HATAY (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Suriye bir harabeye döndü, kimse de bundan memnun değil. Ümit ederiz ki hükümetler konunun bir an önce çözümü, iç çatışmanın durması için gayret sarf eder. Bu bölgeye dışarıdan müdahaleler olduğu müddetçe, şahsi kanaatimce burada akan kan durmaz, çatışmalar sona ermez." dedi.

Karamollaoğlu, Antakya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Reyhanlı ilçesinde Katarlı bir yardım kuruluşuyla yetim çocuklar için yaptığı Çocuk Yaşam Merkezi'nin açılışı için kente geldiğini söyledi.

Suriye'nin uzun zamandır kan gölüne döndüğünü vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çatışmaların hiç olmamasını arzu ederdik. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan evini barkını terk etti. Suriye bir harabeye döndü, kimse de bundan memnun değil. Ümit ederiz ki hükümetler konunun bir an önce çözümü, iç çatışmanın durması için gayret sarf eder. Bu bölgeye dışarıdan müdahaleler olduğu müddetçe, şahsi kanaatimce burada akan kan durmaz, çatışmalar sona ermez. Çünkü dışarıdan gelip burayı tanzim etmek isteyenlerin bir takım niyetleri, hedefleri var. O hedefler değişmeyeceğine göre Suriye probleminin bu bölgede yaşayan insanlar, ülkeler tarafından çözülmesi icap eder."

Çatışmalarda annesi, babasını, yakınını kaybeden çok sayıda çocuğun bulunduğunu, bunlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, çocukların bundan sonraki hayatlarına daha rahat devam edebilmesi ve vasıflı birer olarak insan olarak yetişebilmeleri için hayırseverlerin, kurumların gayretin içerisine girmesi gerektiğini, bu anlamda İHH İnsani Yardım Vakfını ve Katarlı yardım kuruluşunu kutladığını dile getirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi

Karamollaoğlu, bir gazetecini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine "ABD'ye giderken 'nokta mı, virgül mü' diye bir mesele ortaya çıktı. Biz nokta mı, virgül mü konuldu anlamıyoruz, bazıları noktalı virgül diyorlar. Herhalde bir fasıla olacak. Ben ABD'nin Ortadoğu'da oyun kurucu olarak temel hedefinden vazgeçeceği kanaatinde değilim. Öyle bir niyeti olsaydı bu savaşın bu noktaya gelmesine de mani olmuş olurdu, bu kadar kanın akmasına da mani olabilirdi, olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin kendi iç çekişmelerinde bir alet olarak kullanılmayacaksa Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmesinin mümkün olmadığını savunan Temel Karamollaoğlu, "15 Temmuz kalkışmasının altında sadece Fetullah Gülen hareketi yok, ABD'nin kendisi de var. Böyle bir iş eğer Fetullah Gülen buraya gelirse o da ister istemez tahminimce kendi bildiklerini aktaracaktır. Aktarmasa bile aktarma ihtimalini düşünerek ABD'yi deşifre edecek bir kişiyi benim kanaatim Türkiye'ye göndermezler." ifadesini kullandı.











