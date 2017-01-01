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Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:12

SİVAS (AA) - Sivas'ta yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmak isteyen 114 göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Erzincan-Tokat D-100 karayolunda Koyulhisar ilçesine bağlı Kılıçpınar köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda arıza yaptığı için duran bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen, pasaport ve pasaport yerine geçen belgesi olmayan 26'sı çocuk 110 Afgan ve 4 Yemen uyruklu kişi yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenler, daha sonra sınır dışı edildi.

Otobüse el koyan jandarma ekipleri, araç sahibine de biletsiz yolcu taşımaktan dolayı 23 bin 940 lira para cezası uyguladı.

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