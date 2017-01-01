FETÖ'nün sözde "KKK kurmay başkanı"na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

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KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) kurmay başkanı" olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetkin'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 26 askeri personel hakkında 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle aralarında dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı olan eski Tuğgeneral Murat Yetkin'in de yer aldığı 18'i tutuklu 26 askeri personel hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianamede, örgütün darbe girişiminin başarılı olması halinde sözde sıkıyönetim atama listesinde sözde "KKK kurmay başkanı" olarak atamayı planladığı belirtilen Yetkin ile diğer şüpheliler hakkında "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Örgütün, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki "ana komuta kademesi"nde bulundukları öne sürülen şüphelilere ilişkin iddianame, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamenin, mahkemece kabul edilmesi halinde şüphelilere söz konusu suçlardan dava açılacak.

- Sarıkamış'taki cuntacıları, halk püskürtmüştü

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sarıkamış ilçesinde cuntacı askerler, kışlalarından ayrılarak bazı kurumları ele geçirmek için harekete geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan Sarıkamışlı vatandaşlar, kurumlara girmeye çalışan cuntacı askerleri kısa sürede püskürterek kışlalara geri dönmelerini sağlamıştı.

- Kars'taki darbe girişimi davaları

Kars'ta darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, aynı komutanlığın eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da yer aldığı 16'sı tutuklu 17 rütbeli asker hakkında aynı suçlardan Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kentte, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk açılan bu dava dışında yine darbe girişimine katıldıkları ve görevden el çektirmek amacıyla Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri iddiasıyla çoğunluğu eski askeri personel 24'ü tutuklu 27 sanık hakkında benzer suçlardan hazırlanan iddianame aynı mahkemece kabul edilmişti.

Cuntacılara ilişkin kentte yürütülen diğer soruşturmalar sonucu haklarında dava açılan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburu'nda görevli eski Teğmen Üzeyir Ayten'in de aralarında bulunduğu 41 sanık, aynı komutanlığın 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli eski Binbaşı Serkan Akanoğlu'nun da yer aldığı 5'i tutuklu 24 sanık ile söz konusu komutanlığın 1. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 15 askeri personel de aynı suçlamalarla açılan 3 ayrı davada hakim karşısına çıkmıştı.

İl merkezindeki darbe girişimi sonrası açılan bu davalar sürüyor.