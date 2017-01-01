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SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı: "Yeniden Yapılandırma Kanunu 67,7 milyarlık borç stokunu kapsıyor. ...
18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:18
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı: "Yeniden Yapılandırma Kanunu 67,7 milyarlık borç stokunu kapsıyor. Bunun yaklaşık 43 milyar liralık kısmı için yeniden yapılandırma müracaatı oldu. İlk taksit olarak 3 milyarlık tahsilat da yapıldı."