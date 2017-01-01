Iğdır'da FETÖ/PDY operasyonu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla arananların yakalanması amacıyla kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, polis, öğretmen, üniversite çalışanları ile ev hanımlarından oluşan 12 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 2'sinin savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldığı, diğerlerinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.