Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 eski vergi müfettişi ve 1 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2 eski vergi müfettişi ve bir özel okul öğretmeni çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 7 vergi müfettişi ile örgütle irtibatlı kurumlarda çalışmış 2 öğretmen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonda şüphelilerin 7'si gözaltına alınmıştı.