Bozkırın şampiyonları büyük kulüplerin yolunda

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yetişen ve Türkiye genelinde atletizmde elde ettikleri derecelerle dikkati çeken genç yetenekler, başta Fenerbahçe olmak üzere önde gelen kulüplerin ilgi odağı oldu.

Antrenörlerin okul seçmelerinde keşfederek atletizme kazandırdığı 13-15 yaş aralığındaki 6-7 genç sporcu, yağmur, çamur, kar demeden azimli çalışmalarıyla elde ettikleri başarılar sonunda atletizmdeki büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Fenerbahçe formasıyla ter döken bin 500 ve bin metre şampiyonu Urkuş Işık, Ankara Sağlık Yardımlaşma Derneği forması giyen Okan Baydargök ve Kırıkkale Gençlik Hizmetleri Spor Kulübüne giden Senem Çelik, başarılı sonuçlara imza attılar.

Genç sporcuların antrenörlerinden Ziya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 4-5 yılda Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde yaptıkları çalışmalarla milli takıma aday 6-7 yeteneği atletizme kazandırdıklarını söyledi.

Atletizm Geliştirme Projesi, kros ligleri ve 10 Kasım Atatürk Koşusu'nda başarılı olan genç sporculardan bazılarının büyük kulüplerin dikkatini çektiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Urkuş Işık, Senem Çelik, Okan Baydargök dışarıya verdiğimiz sporcularımız. Urkuş'u Fenerbahçe Spor Kulübüne verdik. Fenerbahçe adına yarışıyor. Okan Baydargök, Ankara Sağlık Yardımlaşma Derneği (SAYDES) Kulübü adına yarışıyor. Senem Çelik'i de Kırıkkale Gençlik Hizmetleri Spor Kulübüne vermiştik. Sporcularımız Ankara'da geçen yıl yapılan 10 Kasım Atatürk Koşusu'nda daha önce Kırşehir'in hiç elde edilemeyen başarılarını yakaladılar. Altı kürsünün dördüne sporcularımız çıktı. Küçük kızlarda Fatmanur Turhan, Türkiye birincisi oldu. 2003 doğumlu yıldız erkeklerde Halit Taş Türkiye üçüncülüğünü aldı. Urkuş Işık, genç kızlarda Türkiye ikincisi oldu. Okan Baydargök, genç erkeklerde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bunlar daha önce hiç olmayan dereceler."

Bu sezon küçük ve yıldız kızlarda yapılan kros liglerinde de büyük başarılar elde ettiklerini anlatan Kaya, "Kırşehir adına küçük kızlarda Senem Çelik, Nevşehir'de yapılan birinci etap yarışında grup birincisi oldu. Kayseri'deki ikinci etapta Urkuş Işık birincilik elde etti. Ayşenur Altuntaş, Nevşehir'de yıldız kızlarda grup birinciliğini, Kayseri'deki ikinci etapta grup ikinciliğini yakaladı. Gaziantep'teki Türkiye finalinde Kırşehir takımı olarak beşinci olduk. Ayşenur Altuntaş, kros ligi Türkiye finalinde yıldız kızlarda Türkiye üçüncülüğünü yakaladı. Küçük kızlarda Senem Çelik, Türkiye dördüncüsü, Urkuş Işık Türkiye birincisi oldu. Yıldız Erkeklerde Okan Baydargök Türkiye üçüncülüğünü aldı. Bu sporcumuz Nevşehir'deki grup yarışlarında birinciliği, Kayseri'deki ikinci etapta da üçüncülüğü elde etti." şeklinde konuştu.

Hedeflerinin doğru planlamayı sürdürerek milli takıma sporcu vermek olduğunu dile getiren Kaya,"Bozkırın hamuruyla yetişen bu sporcularımızla ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Hedeflerimizi hep büyük tuttuk. Bu başarının sırrı çok çalışmak. Yağmur. çamur, kar demeden haftanın 6 günü çocuklarımız aksatmadan antrenman yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Urkuş Işık ise amacının milli takım forması giyerek, daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi. Birçok şampiyonada kürsüye çıktığını anlatan Işık, "Atletizmdeki hedefim Türkiye dereceleri yaparak milli sporcu olmak. Milli takıma seçilerek şampiyonlukları sürdürmek istiyorum." ifadesini kullandı.