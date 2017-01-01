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Terör zanlısı yurtdışına kaçamadan yakalandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:32

EDİRNE (AA) - Terör örgütü üyeliği suçundan soruşturması bulunan şahıs, yurtdışına kaçamadan jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki yol devriyesi sırasında İ.E'nin (32) kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde, yurt dışına kaçma girişiminde olduğu belirlenen, 7 polisin şehit edildiği olayla ilgili yargılanması tutuksuz olarak devam eden, yurt dışı çıkış yasağı ve terör örgütü üyeliği suçundan soruşturması bulunan Z.Ö (44) ile AA (44) ve D.T (42) yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada Z.Ö adına düzenlenmiş sahte Bulgar pasaportu, sahte kimlik, 4 bin 810 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Z.Ö, "Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından, diğer zanlılar ise "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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