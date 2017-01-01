"Eskort sitelerine" yönelik 13 ildeki operasyon

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SAMSUN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca, Adana ve Samsun merkezli 13 ilde fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort siteleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "Örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla Samsun, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Mersin, Bursa, Konya, Kocaeli, Antalya, Muğla, Gaziantep, Ankara ve Adana'da gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

20 eskort sitesini 5 ayrı örgüt olarak yönettikleri ve sunucu sağladıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Samsun Valiliğinin yazılı açıklamasında, internet üzerinden eskort sitelerine ilan vermek suretiyle fuhuş yapan kadın ve travestiler ile bu kişilere fuhşu kolaylaştırmak ve aracılık etmek maksadıyla örgütlü olarak haksız kazanç elde eden şebekelerin deşifresi ve yakalanarak adalete teslim edilmeleri konusunda çalışma yapıldığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince eskort bayanlar ve travestiler hakkında 50 adli işlem ile 140 idari işlem yapılırken bahse konu sitelere verilen ilanlarla müşteri temin eden eskortların fuhuş için kullandıkları tespit edilen 190 ikamet, 3 otel ve 2 saunaya idari kapama tedbiri uygulandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu siteler aracılığıyla müşteri temin ettikleri tespit edilen ve haklarında Ahlak Büro Amirliğince adli ve idari işlem yapılan 89 kişiden elde edilen bilgiler doğrultusunda özel ekip oluşturularak çalışmalara başlandı. 6 aylık fiziki ve teknik çalışma neticesinde Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Adana, İzmir, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Gaziantep'te faaliyet gösteren 20 eskort sitesini yöneten ve işleten 31 şüpheli ile bu sitelere fuhuş yapmak amacıyla ilan veren 700 şüpheli tespit edildi. Operasyon çerçevesinde 13 ilde 292 eskort yakalandıktan sonra adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eskort sitesi yöneticilerinin suçun işlenmesiyle elde etmiş oldukları 6 araç, 4 daire ve 1 yazlık olmak üzere 2 milyon 75 bin değerindeki mal varlıkları ile 25 ayrı bankada bulunan hesaplarına el konuldu. Örgüte bağlı olarak fuhuş yaptığı tespit edilen ve yazışmaları tamamlanan 221 eskortun tüm banka hesaplarına ve mal varlıklarıyla ilgili el koyma çalışmaları devam ediyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca 12 Mayıs'ta Adana ve Samsun merkezli 13 ilde fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort siteleri"ne yönelik operasyonda 31 site yöneticisi ve 292 site üyesi gözaltına alınmıştı.



