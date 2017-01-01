Bursaspor-Beşiktaş maçının ardından

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BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Beşiktaş maçında, misafir takım taraftarlarının bulundukları tribünde hasara yol açtıkları tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, takımlarını desteklemek üzere 13 sezonun ardından Bursa'ya gelen yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı karşılaşmayı kendilerine ayrılan misafir takım tribününde izledi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Bursa'ya gelen ve karşılaşmanın ardından yine aynı şekilde kentten ayrılan siyah-beyazlı taraftarların, bulundukları tribünde koltuklara ve tuvaletlere zarar verdikleri tespit edilirken, tribünde bulunan büfede de gasp ve yağmalama olayına karıştıkları savunuldu.

Karşılaşmadan sonra misafir takım tribününde inceleme yapan stat görevlileri, 60 koltuk ile tribündeki demirlerin kırıldığını, tuvaletlerde klozet, pisuvar, musluklara zarar verildiğini belirledi.





- Büfedeki gasp ve yağmalama iddiası





Siyah-beyazlı taraftarların tribünde yer alan bir büfede gasp ve yağmalama olayına karıştıkları iddia edilen olay da stattaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuk takım taraftarlarının karşılaşma öncesi büfe çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra yiyecekleri yağmaladıkları, kasada bulunan yaklaşık 8 bin lirayı gasp ettikleri öne sürülürken, olay, polislerin bölgeye gelmesiyle sona erdi.

Taraftarlarca kullanılamaz hale getirilen büfedeki maddi zararın ise yaklaşık 70 bin lira olduğu belirtildi.

Tribünde yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın başlatıldığı, görüntülerin incelenerek olaya karışan taraftarların belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.