Yanlış kullanılan kelimelerin doğrularından sergi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, lise öğrencilerinin hazırladığı ve Türkçe'de yanlış kullanılan kelime ve deyimlerin doğru hallerinin afiş ve grafiklerle gösterildiği "Öyle Değil Böyle" adlı sergi açıldı.

Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Saraçlar Caddesi’nde Türkçe'nin doğru kullanımına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan sergide, yanlış kullanılan kelime ve deyimlerin doğru halleri afiş ve grafiklerle gösteriliyor.

Serginin açılışına katılan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, dili doğru kullanmanın önemini vurguladı.

- "Dilimizin doğru ve etkin kullanımı önemli"

Duygu ve düşüncelerin dil vasıtasıyla aktarıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"6 yıldır dil ve edebiyatla ilgili farkındalık yaratmak adına lisemiz önemli çalışmalar yapıyor. Dil, bizim için çok önemli. Dil, duygularımızı ve düşüncelerimiz ifade ettiğimiz alan. Eğer dille ilgili ne kadar çok sözcük biliyorsanız, o kadar düşünce zenginliğiniz var demektir. Dilde yozlaşma beraberinde kültürde de yozlaşmayı getirir. Ben dilimizin doğru ve etkin kullanımının önemli olduğunu düşünüyorum. İletişim açısından çok önemli. Dille ilgili farkındalık yaratan etkinlikleri geleneksel hale getirdikleri için okulumuza teşekkür ediyorum."

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dilara Kelleci de amaçlarının, Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Serginin içerisinde hepimizin doğru sandığı yanlışlar var. Doğru kullanım için farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Serginin oluşmasına 12 öğrenci katkıda bulundu." diye konuştu.

Sergi, gün boyunca gezilebilecek.