SGK Başkanı Bağlı:

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GAZİANTEP (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Yeniden Yapılandırma Kanunu 67,7 milyarlık borç stokunu kapsıyor. Bunun yaklaşık 43 milyar liralık kısmı için yeniden yapılandırma müracaatı oldu. İlk taksit olarak 3 milyarlık tahsilat da yapıldı." dedi.

Bağlı, SGK Gaziantep Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında çalışmalara başladıklarını ve oluşturdukları ekiplerle 81 ilin dolaşıldığını söyledi.

Şu an ikinci turun gerçekleştirildiğini anlatan Bağlı, "Artı istihdamda hedeflediğimiz temel parametrelere yaklaşıldığı, yılın ilk 3-4 aylık döneminde taleplerin çok üstünde bir performans gösterildiği ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İş ve işçi sağlığının önemine işaret eden Bağlı, bu konuda harcanacak paraların aslında birer maliyet olmadığını belirtti. Bağlı, bunların aslında doğabilecek çok daha büyük masrafların ve can kayıpların önüne geçen yatırımlar olduğunu kaydetti.

Bu konunun daha iyi anlatılabilmesi ve farkındalık oluşturulması için yerel basının önemine değinen Bağlı, yerel basını, halkı bilinçlendirme konusunda önemli bir iş partneri olarak gördüklerini vurguladı.

- Yeniden yapılandırma hatırlatması

Mehmet Selim Bağlı, 31 Mayıs tarihinin yeniden yapılandırmaya başvuranların ilk taksitlerini ödemeleri için son gün olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Daha önce bir uzatma yapıldı. Yeniden yapılandırmaya başvurup da ilk taksitini yatırmayanların yeniden yapılandırmaları bozulacak. Şu anda TBMM'de görüşülmekte olan kanundan da yararlanamayacaklar. Çünkü şu an görüşülmekte olan yeniden yapılandırmayı içeren tasarının içerisinde daha önce yapılandırmaya müracaat etmeyenlerle bu kanun yürürlüğe girdikten sonra borcunu ödeyemeyenleri kapsıyor. Dolayısıyla bizim daha önce yapılandırmaya müracaat edip de taksitini ödeyemeyenler, 'Nasılsa yeni kanun görüşülüyor' demesinler. 31 Mayıs'a kadar ilk taksit ödenmediği takdirde yapılandırma otomatik olarak bozulacak, onlar hakkında icrai işlem yapmak zorunda kalacağız. Biz sigortalılarımızla itilafa düşmek istemiyoruz. Onlar bizim velinimetimiz. Lütfen primlerimizi yatıralım."

Bağlı, ilk taksidi yatıran sigortalıların teşvik uygulamaları gibi tüm imkanlardan yararlanabileceğine işaret etti.

- 43 milyar liralık başvuru

"Yeniden Yapılandırma Kanunu 67,7 milyarlık borç stokunu kapsıyor. Bunun yaklaşık 43 milyar liralık kısmı için yeniden yapılandırma müracaatı oldu. İlk taksit olarak 3 milyarlık tahsilat da yapıldı." diyen Bağlı, şunları kaydetti:

"Şimdi bu 43 milyarlık taksitlendirme yapanların ilk taksitleri mart ayına kadardı. 31 Mayıs'a kadar uzattık ve onlara 'gelin işleminizi yapın' diyoruz. Şu an TBMM'de görüşülen yasa için 67 milyar liralık borcun 43 milyarını çıkardığımızda kalan kısmı kapsıyor, onlara son 1 hak tanınmak isteniyor. Genel olarak beklediğimizin üzerinde bir tahsilat gerçekleştiğini belirtmek isterim."



