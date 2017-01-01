Açıkgöz çocuk dolandırıcıları yakalattı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 11 yaşındaki bir çocuk, dolandırıcılık yoluyla evlerine gelerek çok sayıda ziynet eşyasını alan şüphelileri yakalattı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan O.A, 11 yaşındaki S.E.F'nin evine gitti. Çocukla bir süre konuşan şüpheli, küçük çocuğa babasının bir suça karıştığını ve karakolda tutulduğunu söyledi.

Bunun üzerine küçük çocuk, babasını kurtaracağı düşüncesiyle evdeki ziynet eşyalarının tamamını O.A'ya verdi.

Daha sonra dolandırıldığının farkına varan S.E.F, polisi ve ailesini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli O.A'yı takibe aldı.

Bir süre sonra H.A, R.A ve A.H ile buluşan O.A, polis ekipleri tarafından takip edildiğini anlayınca kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 48 adet çeyrek altın, 10 adet gram altın, 4 adet yarım, 2 adet tam altın ile alyans, altın kolye ve saat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



