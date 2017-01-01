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Milletvekili Adıyaman'ın kardeşine tutuklama

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:10

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın kardeşi Ahmet Adıyaman tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında yakalama kararı bulunan Milletvekili Adıyaman'ın kardeşi Ahmet Adıyaman'ın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu kentte yakalanan Ahmet Adıyaman, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine çıkartılan Ahmet Adıyaman "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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