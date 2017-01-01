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Bilecik merkezli FETÖ/PDY operasyonu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:15

BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Şeyh Edebali Üniversitesi mezunu ve öğrencisi 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, Bilecik, Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Şeyh Edebali Üniversitesi mezunu ve öğrencisi 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

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