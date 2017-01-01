Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Yasin Başkal idaresindeki 71 BB 581 plakalı otomobil, Ahılı Caddesi'nde Osman Karataş'ın (36) kullandığı 06 DH 4512 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçta sıkışan sürücü Yasin ile babası Mitat Başkal, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Mitat Başkal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan diğer sürücü Karataş ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.