Akıntıya kapılan kadını arama çalışmaları sürüyor

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HAKKARİ (AA) - Zap Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin üç gündür devam eden çalışmalarına destek için bugün sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi bölgeye geldi.

Dalgıç ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan Miran Berk'e (60) ulaşmak için derenin birçok noktasında dalış gerçekleştirdi.

Zor şartlarda sürdürülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'den Van'a giden 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, üç gün önce Hakkari-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki birinci tünel mevkisinde Zap Deresi'ne yuvarlanmıştı.

Kazada yaralanan Hakkı ve Salih Berk ile Halime Çetin vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılmış, akıntıya kapılarak kaybolan Miran Berk'e ise ulaşılamamıştı.