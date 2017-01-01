ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akıntıya kapılan kadını arama çalışmaları sürüyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:17
Akıntıya kapılan kadını arama çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Zap Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin üç gündür devam eden çalışmalarına destek için bugün sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi bölgeye geldi.

Dalgıç ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan Miran Berk'e (60) ulaşmak için derenin birçok noktasında dalış gerçekleştirdi.

Zor şartlarda sürdürülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'den Van'a giden 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, üç gün önce Hakkari-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki birinci tünel mevkisinde Zap Deresi'ne yuvarlanmıştı.

Kazada yaralanan Hakkı ve Salih Berk ile Halime Çetin vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılmış, akıntıya kapılarak kaybolan Miran Berk'e ise ulaşılamamıştı.

İLGİLİ HABERLER
Hakkari-Van karayolu ulaşıma kapatılıyor
YEREL

HAKKARİ-VAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILIYOR
Hakkari Belediyesinden gece mesaisi
YEREL

HAKKARİ BELEDİYESİNDEN GECE MESAİSİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'deki uyuşturucu operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Hakkari'de 'Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları&quot; söyleşisi
YEREL

HAKKARİ'DE 'SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI" SÖYLEŞİSİ
Yol kenarına boşaltılan balıklar tepkiye neden oldu
YEREL

YOL KENARINA BOŞALTILAN BALIKLAR TEPKİYE NEDEN OLDU
Hakkari'de sokak konserlerine büyük ilgi
YEREL

HAKKARİ'DE SOKAK KONSERLERİNE BÜYÜK İLGİ
Halkoyunlarında Hakkari rüzgarı
YEREL

HALKOYUNLARINDA HAKKARİ RÜZGARI
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir