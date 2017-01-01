Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bir yolcu otobüsünde 3 kilo 365 gram eroin ile yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasına gelen şehirler arası bir yolcu otobüsünü incelemek üzere durdurdu.
Otobüsteki aramada, İran uyruklu H.N'ye (35) ait olduğu tespit edilen 2 karton kolinin kenarına gizlenen 3 kilo 365 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.N. çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme" suçundan tutuklandı.