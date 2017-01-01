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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:19
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bir yolcu otobüsünde 3 kilo 365 gram eroin ile yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasına gelen şehirler arası bir yolcu otobüsünü incelemek üzere durdurdu.

Otobüsteki aramada, İran uyruklu H.N'ye (35) ait olduğu tespit edilen 2 karton kolinin kenarına gizlenen 3 kilo 365 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.N. çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme" suçundan tutuklandı.

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