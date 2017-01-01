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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:20

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile ilçeye bin 910 turist geldi.

Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine demirledi. Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman, bin 910 yolcu ile 809 personel olduğu öğrenildi.

Bu sezon ilçeye ilk seferini yapan gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Şehir turuna çıkan turistlerden bazıları ilçe merkezini gezdi. Bu sezon Bodrum'a toplam 12 sefer yapacağı bildirilen kruvaziyerin, akşam saatlerinde İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere ilçeden hareket edeceği öğrenildi.

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