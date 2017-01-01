Havalandırma boşluğuna sıkışan sansar kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikanın havalandırma boşluğuna sıkışan sansar, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Söke'deki bir fabrikada çalışan işçiler, binanın havalandırma boşluğundan hayvan sesi duyunca içerideki sansarı gördü.
Hayvanın havalandırma boşluğuna sıkıştığını fark eden işçiler merdiven yardımıyla sansarı almaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu AKUT'a bildirdi.
Kuşadası ilçesinden gelen AKUT ekipleri, sansarı sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.