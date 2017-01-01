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HKÜ ve PTT arasında iş birliği protokolu imzalandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:24
HKÜ ve PTT arasında iş birliği protokolu imzalandı

GAZİANTEP (AA) - PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Dünya markası oluşturmak için gece gündüz gayret ediyoruz. Bu gayretin içerisinde mutlaka teknoloji, bilgi, beceri olması lazım. Bunu da üniversitelerle birlikte yapacağız." dedi.

Bozgeyik, Hasan Kalyoncu Üniversitende (HKÜ) düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, PTT'nin kurulduğu günden beri ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalıştığını söyledi.

Dünya markası olmak için çalıştıklarını ifade eden Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Bu gayretin içerisinde mutlaka teknoloji, bilgi, beceri olması lazım. Bunu da üniversitelerle birlikte yapacağız. Bu çalışmanın başlangıcında olan Hasan Kalyoncu Üniversitesiyle birlikte teknolojik iş birliği gerçekleştireceğiz. Bunun ötesinde şehrimizdeki gençlerimize yeni istihdam sahaları açmak, yeni iş alanları oluşturmak gibi sayısız faydaları olan bir protokolü bugün imzalıyoruz."

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz da üniversitelerin, eğitim öğretimin yanında toplumsal, sosyal gelişim projelerinin de içinde olması gerektiğine değindi

En çok doktora programı olan vakıf üniversiteleri arasında ilk onda yer aldıklarını belirten Yılmaz, araştırma geliştirme faaliyetlerinin özünün nitelikli yayın yapmaktan geçtiğini ifade etti.

Üniversitelerin proje üretmeye başladığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sektörün sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Doktora tezlerinde problemi bulmak zordu. Şimdi sorunlara çözüm üretiyoruz. Projenin bir adım ötesi patent, tescil üretmek. Artık üniversitelerde patent üretmenin merkezi olmaya başladı. Geçen seneden beri 27 patent başvurusu yaparak bölgede önemli patent merkezi olmayı başardık. Bunun ötesinde patentlerin ticarileşmesi gerekir. Patent üretiyorsunuz ama ürüne dönüştüremiyorsanız onun da anlamı olmuyor. En büyük görev sektöre düşüyor. O nedenle bu protokol iş birliği çok önemli. Türkiye'nin lider bir kuruluşu PTT, üniversitemizin derinliğini değerlendirmek, bize destek vermek, üniversite sektör iş birliğine model olmak için protokol imzalıyoruz. Biz kim için üretiyoruz? Sektör için, PTT için, sektörün diğer bileşenleri için üretiyoruz. Türkiye'de iş birliğini sağlam zeminlere oturtmuş çok az üniversite var. Yaptığımız iş birliği için bu noktaya gelene kadar çok ciddi emekler verildi."



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