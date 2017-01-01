"Son 3 maçı kazanıp Avrupa'ya gideceğiz"

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 maçlarını kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini söyledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, önlerinde 3 kritik maç olduğunu dile getirdi.

Söz konusu 3 müsabakayı kazanmaları durumunda Avrupa kupalarına gitme şanslarının çoğalacağını belirten deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe maçını aldıktan sonra Trabzonspor ile puan puana geldik ve önümüzdeki bu 3 müsabaka, daha da değerli oldu. İnşallah ligdeki son 3 maçı kazanıp Avrupa'ya gitme hakkı kazanacağız." dedi.

Özellikle bu hafta oynayacakları Bursaspor maçının çok zorlu geçeceğini ifade eden Çalımbay, az da olsa ligden düşme ihtimali bulunan rakiplerinin son oynadığı Beşiktaş maçında iyi mücadele ettiğini kaydetti.

Kendilerinin de aynı şekilde mücadele etmelerinin gerektiğini aktaran Çalımbay, "Karşılaşmayı kazanmak için Fenerbahçe maçında oynadığımız oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Bursaspor maçında taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bursaspor maçı, bizim için olmazsa olmaz maçımız. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Bursaspor maçında El Kabir ve Mbilla'nın oynamayacak olması, bizim için hücum açısından dezavantaj. Deniz Kadah'ın bir sakatlığı bulunuyor, son durumuna bakacağız." diye konuştu.

Takımıyla gurur duyduğunu ve çok zor yerlerden bu noktaya geldiklerini dile getiren Çalımbay, sezonun Antalyaspor açısından çok iyi geçtiğini ve bunu sonuna kadar devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Transfer çalışmalarına da değinen Çalımbay, yurt dışında seyrettikleri ve görüştükleri oyuncular olduğunu, hazırlık dönemi bitmeden en az 4 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtti.

Rıza Çalımbay, sözleşmesi sona erecek olan ve ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı futbolcu Ramon Motta'yı takımda kalması için ikna etmeye çalıştıklarını kaydetti.





- Deniz Kadah antrenmana katılmadı





Antalyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ayak bileğinden sakatlanan Deniz Kadah yer almadı. İdmana koşuyla başlayan kırmızı-beyazlı oyuncular, daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.