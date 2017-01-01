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"Ligi lider olarak bitirmek istiyoruz"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:40
"Ligi lider olarak bitirmek istiyoruz"


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Ligi lider olarak bitirmek istiyoruz." dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İrfan Buz, geçen hafta Süper Lig'e yükseldikleri Boluspor maçının ardından büyük bir duygu patlaması yaşadıklarını belirtti.

Bu süreçte zorlu yollardan geldiklerini anlatan Buz, "Sonuçta hep büyük resme baktık. O büyük resim için herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Büyük resim ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. İnsanlar ne zaman idrak edecek? Fikstür çıktığında, karşılaşmalara baktığınızda, Yeni Malatyaspor; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı zaman insanlar gerçekten bunu hissedecek." diye konuştu.

Buz, emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarıyla gururlandıklarını vurguladı.

Stresten dolayı vücudunda kendiliğinden çıkmış yaraların bulunduğunu aktaran Buz, şu ifadeleri kullandı:

"Feda olsun, bunlar da olabiliyor. Şampiyonluk ve bu tür olaylar demek ki yaşanarak elde edilebiliyor. Allah'a şükürler olsun zaman zaman iyi, zaman zaman ise iyi olmayan maçlar oynadık. Ama sonuç itibarıyla futbolcu kardeşlerimiz burada çok büyük bir pay sahibi oldu. Kötü olan 5-6 maç sayabiliriz ama diğerlerinde aslanlar gibi çıktılar. Herkesin ayağına, emeğine sağlık, haklarını helal etsinler. Gururla bu formayı taşıdılar. Yeni Malatyaspor'a, Malatyalılara layık oldular. Biz de layık olduğumuz için gururluyuz."


- "Büyük duygu patlaması oldu"


Süper Lig'e yükseldiklerinde gözyaşlarını tutamadığını belirten İrfan Buz, şunları kaydetti:

"O gün tribündeki insanlarla ben aynıydık. Boluspor'a mağlup olmamamız da önemli, diğer sonuçların da gelmesiyle büyük duygu patlaması oldu. Çünkü inanılmaz bir andı. Bunu hayatımda hiçbir zaman unutamam. Almanya'dan Türkiye'ye geleli dördüncü yılım oldu. Kısa zaman içerisinde Allah bunu bize nasip etti. Şu anda lideriz. Sivasspor'u da kutluyorum. Onlar da bizi bekliyorlar. İyi bir müsabaka olmasını diliyorum. Sayın başkan Mecnun Otyakmaz, 'Hep birlikte el ele, kol kola kupalarımızı alalım.' dedi. Ligi lider olarak bitirmek istiyoruz. Futbolcularımız yoruldu, bazı oyuncularımız olmayacak, eksiklerimiz olacak ama sahaya çıkan oyuncu kardeşlerim elinden gelen her şeyi yapacak. Sivasspor'un da çıkması çok güzel. Eskişehirspor'a, Göztepe'ye, play-off'ta olacak diğer takımlara başarılar diliyorum. Düşme potasında olan takımlara da Allah kolaylık versin."


- "Sivas'a kupayı almaya gideceğiz"


Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ise Süper Lig'e yükseldikleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Takıma katkı sağlayabilmek için çok çalıştığını belirten Azubuike, şunları kaydetti:

"Malatya'ya faydalı olabilmek için çok çalıştım. Gelecek yılın ne getireceğini bilemem ama gelecek yıl da Malatya'da devam edersem elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Başarının sırrı çok çalışmak ve birliktelikti. Gelecek maç için çalışmaya ihtiyacımız var. Sezon boyunca çalıştığımız gibi önümüzdeki maç için de aynı ciddiyetle çalışıyoruz. Sivas'a kupayı almaya gideceğiz. Çok heyecanlıyım, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok oyuncuyla karşılıklı oynama şansı bulacağız. Bu bizim için önemli."

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