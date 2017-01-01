Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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ADIYAMAN (AA) - Şırnak'ta teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın (43) cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde defnedildi.

Vuruşkan'ın naaşı, Gölbaşı Devlet Hastanesinin morgundan cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde tören alanına getirildi.

İl Müftüsü Mehmet Öztürkçü'nün, öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi. Şehidin naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına götürülürken Adıyaman Valisi Abdullah Erin, bu sırada gözyaşlarını tutamayan şehidin yakınlarından 9 yaşındaki Alperen Vuruşkan'ı teselli etti.

Şehidin annesi Hüsnü, kız kardeşlerinden Rabia ile çocuklarından Oğuzhan ve eşi Fatma Vuruşkan tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Bu arada, tören sonrası ellerinde Türk bayrağı eşliğinde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Şehit Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın naaşı, Hamzalar köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Halil Fırat, Adnan Boynukara ve Salih Fırat ile askeri ve mülki erkan katıldı.