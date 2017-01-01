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Adana Arkeoloji ve Mozaik Müzesi açılış töreni

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:43

ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İnşallah burası sadece Türkiye'nin değil, Ortadoğu'nun hem en büyük müze alanı hem de en büyük kültür alanlarından biri haline gelecek. Böylece binlerce yıllık bilgi ve tecrübeye sahip bu yerler, aynı zamanda birer öğrenim mekanı eğitim ve tefekkür yeri olacak." dedi.

Avcı, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı Adana Yeni Müze Kompleksi 1. Etap Arkeoloji ve Mozaik Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 Mayıs Müzeler Günü'nü Adana'da bir müzeler külliyesinin birinci etabının açılışında kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Adana'da yerleşime ait ilk izlerin çok eski dönemlere kadar uzandığını, neolitik dönemden Tunç Çağı'na Hititlerden Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Zaten o yüzden bu mümbit topraklar adeta büyük bir müze niteliği kazandı. Bugün sayın Bakanımızın da söylediği gibi Adana'nın yer altındaki tarihini gün ışığına çıkarıyoruz. Sadece Adana'nın değil bölgenin yer altındaki tarihini yer yüzüne çıkıyor. Ama burada kalmayacak. Burası büyük bir külliye olacak. Büyük bir müzeler topluluğu. Sadece müzeler de değil sayın Bakanımız çok güzel ifade ettiği gibi Adanalı çocuklarımızın, gençlerimizin yılın bütün mevsiminde, bütün aylarında gece, gündüz hoşça vakit geçirebilecekleri, dinlenecekleri, eğlenecekleri, öğrenecekleri bir kültür mekanı oluşuyor. "

- Öğrenciler daha etkin kullanacak

Avcı, müzeleri yaşayan mekanlar haline getirerek öğrencilere dönük tarih ve sanatla iç içe bir eğitim ortamı sağlanması için başlattıkları girişimlerin devam ettiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokolle artık müzelerin, kütüphanelerin çocukların daha etkin kullandığı bir öğrenim mekanı haline geleceğine değinen Avcı, "İşte bunun en güzel örneklerinden biri de burası olacak. İnşallah burası sadece Türkiye'nin değil, Ortadoğu'nun hem en büyük müze alanı hem de en büyük kültür alanlarından biri haline gelecek. Böylece binlerce yıllık bilgi ve tecrübeye sahip bu yerler, aynı zamanda birer öğrenim mekanı eğitim ve tefekkür yeri olacak." diye konuştu.

- Orhan Kemal Ünitesi

Bakan Avcı, kapanan Milli Mensucat Fabrikasının müzeye dönüştürülmesinin, ülkenin tarihine farklı farklı nasıl sahip çıkılacağının en güzel örneklerinden biri olması bakımından da çok önem taşıdığına işaret etti. Avcı, "Bu çalışmalar sadece birinci etabı oluşturuyor. İnşallah ikinci etapla etnografya, sanayi ve tarım müzeleri de buraya eklenecek. Buranın bütün Türkiye'de tanınmasında çok büyük emeği olan Orhan Kemal'in hatırasını da yaşatacak bir üniteyi de bu külliyeye inşallah monte edeceğiz. Böylece ikinci etap da tamamlandığında Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük müze külliyesi ortaya çıkmış olacak." ifadesini kullandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Avcı, şu görüşlere yer verdi:

"Çanakkale'deki Asos arkeolojik alanını, Balıkesir Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajını, Konya'daki İvriz Kültürel Peyzajını UNESCO geçici listeye kaydettirdik. Böylece UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki eser sayımız 72'ye çıktı. Ayrıca kalıcı listede 16 unsurumuz var. Böylece UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki eser sayısı itibariyle 17. ülke olduk. İnşallah temmuzda Polonya'da düzenlenecek olan 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda da Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nin daimi listeye alınmasını görüşeceğiz. Daha sonraki toplantıdaki adayımız da Şanlıurfa'daki Göbeklitepe olacak. İnşallah bu iki unsurumuzun da kalıcı listeye gireceğine inanıyoruz."

- Yurt dışına kaçırılan eserler

Avcı, dünyanın birçok yerinde bu topraklardan gayri meşru yollarla yurt dışına kaçırılan eserler olduğu belirterek, bunlarla ilgili olarak bakanlıkları ve Dışişleri Bakanlığının çok ciddi çaba gösterdiğini dile getirdi.

Bu eserlerin asli mekanlarına geri dönmeleri için bütün kanalları kullandıklarına dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Nitekim Türkiye'den yurt dışına kaçırılan ve New York'taki ünlü müzayede evinde satışa sunulan Kilia tipi idol için tam da müzayedenin olacağı gün New York Times gazetesinde tam sayfa bir açık mektup yayınlattık. Bu mektupta UNESCO'nun konuyla ilgili sözleşmelerin artık yetersiz kaldığını, o nedenle bu sözleşmelerin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesi gerektiğini vurguladık. Nitekim 10 gün önce Azerbaycan'da düzenlenen Kültürlerarası Diyalog Forumunda da UNESCO Genel Sekreteri İrina Bokova ile bu konuda bir mutabakat da sağladık. İnşallah Türkiye'nin de öncülüğünde Cumhurbaşkanımızın tabiriyle 'dünyanın 5'ten büyük olduğunu' UNESCO içindeki gayretlerimizle de göstereceğiz."

Avcı, kendinden önceki Kültür ve Turizm Bakanlar Ömer Çelik ve Mahir Ünal ile Kalkınma Bakanı Elvan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

- Kalkınma Bakanı Elvan

Kalkınma Bakanı Elvan da sadece Adana ve Türkiye değil dünya tarihi için de çok önemli olan müzenin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Bugün Mersin Arkeoloji Müzesinin de açılacağına işaret eden Elvan, bakanlar Avcı ve Çelik'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Elvan, Adana şehir tarihi için önemli olan Milli Mensucat Fabrikasının restore edilip şehre kazandırıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Şimdi arkeoloji müzesi kısmını açıyoruz. Burası bir müze kompleksi oluyor. Tarım, sanayi müzesi de inşallah burada olacak. Sosyal donatılarıyla, bilim, eğitim unsurlarıyla, kompleksin çeşitliliğiyle Türkiye'den modern müzelerden biri haline gelecek. Yeter ki Türkiye mirasına sahip çıksın. Çukurova ve Adana'mız mirasına sahip çıksın. Bakanlık olarak biz bu topraklara artı değer getiren her projenin inşallah kaynağını bugüne kadar sağladık, bundan sonra da sağlayacağız ve gereken desteği vereceğiz."

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek müze hizmete açıldı. Bakanları ve diğer katılımcılar müzeyi gezdi.

Bakanlar Çelik, Avcı ve Elvan, Adana Valiliğini de ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş'la bir süre basına kapalı görüştü.

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