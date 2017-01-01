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HATAY (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Her zaman şunu derler, 'dünyada iş kazalarında birinciyiz' aslında öyle bir şey yok, şu anda dünyada birinci falan değiliz, biz ülke olarak düzenli istatistik veren Avrupa ülkeleri dışındaki neredeyse birkaç ülkeden biriyiz. Pek çok ülke bu istatistikleri doğru düzgün vermeyip açıklamadığı için aslında biz resmi istatistiklerde birinci olmasak da ön sıralarda yer alıyoruz" dedi.

Önder, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün toplantı salonunda yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar ilave alınarak istihdam edilen işçilerin vergi ve sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını, bu çalışmanın cumhuriyet tarihinin en önemli teşviklerinden birisi olduğunu söyledi.

İş güvenliği ve sağlığı konusunda da yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Önder, şöyle devam etti:

"Burada biz istihdamı arttıracağız, iş kanununda gerekli düzenlemeleri yapacağız ama dünyada da olduğu gibi ülkemizde iş kazaları hala ciddi bir problem, amacımız minimuma indirebilmek. Son dönemlerde özellikle 2013'te 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası'nın çıkması, belli zorunlulukların gelmesi, biraz bu sayıları düzeltti ama bizim amacımız bunu olabilecek en minimum seviyeye, mümkünse sıfıra indirmek. Her zaman şunu derler, 'dünyada iş kazalarında birinciyiz' aslında öyle bir şey yok, şu anda dünyada birinci falan değiliz, biz ülke olarak düzenli istatistik veren Avrupa ülkeleri dışındaki neredeyse birkaç ülkeden biriyiz. Pek çok ülke bu istatistikleri doğru düzgün vermeyip açıklamadığı için aslında biz resmi istatistiklerde birinci olmasak da ön sıralarda yer alıyoruz."

- Suriyelilerin çalışma hayatı

Bir gazetecinin Hatay'daki Suriyelilerin, çalışma hayatında yer alması ve iş yeri açmalarının nasıl değerlendirildiğini sorması üzerine Önder, şöyle konuştu:

"Biz bunu belirledik, bir yönetmelik çıkardık, normalde bizim yabancılara uyguladığımız belli bir prosedür var, buradaki amacımız da Türk istihdamını korumak. Biz diyoruz ki 'Türkiye'de bu işi yapabilecek birisi varsa Türkiye'ye izinle gelmesin ya da nitelikli, Türkiye'ye değer katabilecek kişiler gelsin'. Ama bunun bir istisnası, geçici koruma altındakiler. Çünkü bunlar Türkiye'de her ne kadar biz bunlara çalışma izni vermesek de yasa dışı yollara kayıyorlar, yasa dışı çalışmaları hem Türk istihdamının hem de iş verenlerin önünde daha büyük bir engel. Bununla ilgili olarak 2016'da çalışma izinlerine ilişkin yönetmelik çıktı, şu anda biz Suriyelilerle ilgili elektronik bir sistem üzerinden çalışma iznine başvurduklarında neredeyse hiçbir belge istemeden çalışma izinlerini veriyoruz, hiçbir şart da ileri sürmeden ama tabii ki asgari ücretten Türk iş kanunlarına tabi olarak çalışacaklar."

Önder, umdukları kadar Suriyelinin çalışma iznine başvurusunun olmadığını belirterek "Neden olmadı, çünkü bir şekilde insanların kayıt altına alınmasının bir maliyeti var. Bir iş veren bunu 300-500 lira verip çalıştırırken birden iş verene maliyeti 2 bin küsur lirayı bulan bir sistemin içine de girmek istemiyor. Burada şu devreye giriyor, bahsettiğim teşviklerde yabancı yerli ayrımı yok, bu pirim ve vergilerin İŞKUR fonundan karşılanması Suriyeliler için de söz konusu olabilir, diğer yabancılar ve çalışma izni alan herkes için söz konusu olabilir."

Bunun bir süreç olduğunu dile getiren Önder, kayıt altına alınmalarının hızlandırılması için çalışmaların sürdüğünü, kayıtsız çalıştırmaların da cezaya tabii tutulduğunu kaydetti.