İçişleri Bakanı Soylu: (2)

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YALOVA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bu kış bin 100'ün üzerinde mağarayı veya onların sığınaklarını etkisiz hale getirdik. 'Dağlar bizimdir' diyorlardı. Dağlar sizin değil. Dağlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bu güzel milletindir. Hiç kimseye buralarda, bizim dışımızda hareket kabiliyeti ortaya koymayacağını bilmenizi istiyoruz." dedi.

Soylu, Altınova Belediyesi hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, son dönemde terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Güvenlik güçlerinin, teröristlerin sığınaklarını etkisiz hale getirdiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 gündür nerede, Şırnak'ta, Kato Dağı'nda, İncebel'de korucularımız, polis özel harekatımız, jandarma özel harekatımız, askerlerimiz hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyorlar. Geçen hafta oradaydım. 53 mağaraya girilmiş şu ana kadar. Sadece bir çerçevede söylüyorum; bakın buralardan neler temin ettik; yaklaşık 533 tane kalaşnikof, yani orayı bir lojistik merkezi haline getirmişler ve bir mağara düşünün uzun zamandır girilmeyen bir yer. 300 metre. Altında 10 metre ip merdivenle bir mağara daha, o da 300 metre. Altında yine ip merdivenle 200 metre daha bir mağara ve altında kendilerine ait kışın istedikleri gibi kalabilecekleri bir yer oluşturmuşlar. Şunu söylemek istiyorum; sadece bu kış bin 100'ün üzerinde mağarayı veya onların sığınaklarını etkisiz hale getirdik. 'Dağlar bizimdir' diyorlardı. Dağlar sizin değil. Dağlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bu güzel milletindir. Hiç kimseye buralarda, bizim dışımızda hareket kabiliyeti ortaya koymayacağını bilmenizi istiyoruz."

- "Güvenlik kuvvelerimizin morali en üst seviyededir"

Soylu, güçlü bir millete, devlete ve güzel bir ülkeye sahip olduklarını, bunu hiç kimsenin zayıflatmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Soylu, şöyle devam etti:

"150 bin silah mühimmatı, 3,5 ton patlayıcı madde ve yaklaşık 276 el bombası. 5 ton undan tonlarca erzaka kadar. Depolamalarını yapıyorlar, oradan Türkiye'nin her tarafına bir şekilde, Güneydoğu'ya göndermeye çalışıyorlar. Şaşkınlık içerisindeler. Telsiz konuşmalarından bunu net bir şekilde görüyoruz. Bunu nasıl buldular, nasıl bunu gerçekleştirdiler. Şimdi hala oradalar. Yaklaşık 1 hafta daha oranın üzerine 20 kilometrenin üzerinde çok zor şartlarda hala kar var orada, yollar yaptık. Bilmenizi istiyorum ki bu konuda bu, bizim kararlılığımızdır. Bu kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Bunları neyle yapıyoruz? Atak helikopterimizle, insansız hava araçlarımızla, savunma sanayinde ortaya koyduğumuz bu adımlarla birlikte yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Güvenlik kuvvelerimizin morali en üst seviyededir."

- "Son 300 yılın en güçlü Türkiye'sindeyiz"

Türkiye'nin son dönemde önemli bir konuma geldiğini ifade eden Soylu, "Büyük bir gurur ve onurla söylüyorum; 1699 Karlofça Antlaşması'ndan itibaren, bizi gerilemeye mahkum ettiler. Bugün öyle güzel, o kadar moralli bir noktadayız ki onlar ne düşünürse düşünsünler son 300 yılın en güçlü Türkiye'sindeyiz. Son 300 yılın en güçlü noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Soylu, kişi başına düşen milli gelirin 2-3 bin dolarlardan 11 bin dolara geldiğini, burada da kalmayacağına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ürkütmek istedikleri bir millet oluşturdular. 'Sürekli arkamıza bakalım, acaba bir darbe olacak mı diye endişe içerisinde olalım, kendimize öz güvenimiz olmasın. Amerika'da, Avrupa'da, batıda var denizin altında tünel yapıyorlar, tüp geçit, köprüler yapıyorlar. Biz de gıdım gıdım korkarak küçük küçük adımlarla geleceğe bakmaya çalışıyoruz.' dediğimiz o günlerden, Allah'ımıza şükürler olsun Osmangazi Köprümüzle, bir tarafımızda Marmaray'la, bir tarafımızdan Avrasya'yla artık onlara imrendiğimiz değil, artık yol soran değil, yol gösteren Türkiye tablosuyla bu milletle karşı karşıyayız. Biz bunları başkasının hakkını yiyerek yapmadık. Biz bunları başkasına zulüm ortaya koyarak yapmadık. Biz bunları korkutarak ve ürküterek yapmadık. Bir iftihar tablomuz da budur. Biz bunları oyla, sandıkla, demokrasiyle ve kardeşlikle beraber yaptık. Bunu da böyle yapmaya devam edeceğiz."

- "Biz bu toprakları bize kimlerin emanet ettiğini biliyoruz"

Türkiye'nin 16 Nisan'da büyük bir adım attığına da değinen Soylu, "Bu toprakların bundan sonraki şifresi bellidir. Sürekli istikrar, büyüme, huzur. Bu yeni sistem bunu sağlayacak ve gerçekleştirecek. 'İş bilenin kılıç kuşananın' deriz ya iş bilenin, milletimize hizmetkar olan, millet tarafından takdir edilecek bir adımı hep birlikte atacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, hangi süreci gerçekleştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, biz neyin temsilcisi olduğumuzu biliyoruz ve hangi topraklarda yaşadığımızı biliyoruz." dedi.

Soylu, Türk milletinin köksüz bir ülkenin temsilcileri olmadığını dile getirerek, sözlerine "Biz bu toprakları bize kimlerin emanet ettiğini biliyoruz. Biz hangi emaneti aldığımızı ve hangi bayrağı dalgalandırdığımızı biliyoruz. Bu topraklar bize Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Kanuni'nin, Fatih'in emanet ettiğidir. Biz hangi sorumluluk içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Ne söylerlerse söylesinler, ister FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ olsun, ister onların uzantısı PYD-YPG olsun, ne yaparsa yapsınlar, biz dünyanın 10 büyük milletinden, devletinden birisi olacağız." diye tamamladı.

Bakan Soylu, daha sonra hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Soylu, tören öncesinde Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı da ziyaret etti. Bakan Soylu'ya burada Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel eşlik etti.

Altınova Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği lokalinin açılışına da katılan Soylu, dernek üyeleriyle sohbet etti.



(Bitti)