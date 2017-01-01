Üniversite öğrencileri çocuklar için sokağa renk verdi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri, bir mahalledeki sokağı önce farklı renklerde boyadı sonra da duvarlara çocuklar için çizgi film karakterlerini, yola da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları çizdi.

Kahramanmaraş Kredi Yurtlar Kurumunca (KYK) hazırlanan "Bizim Sokak Projesi" kapsamında, yurtta kalan öğrenciler tarafından merkez Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi 26. Sokak'ta oturan ev sahiplerinden alınan iznin ardından konutların dış cepheleri ile kapılarını farklı renklerde boyadı.

Ev sahiplerinin de zaman zaman yardım ettiği öğrenciler, daha sonra boyanan duvarlara çocukların dikkatini çekip onların eğlenmesini sağlamak için çizgi film karakterlerini resmetti. Bununla da yetinmeyen öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını da yola çizdi.

Çocuklar da kendileri için sokağı daha yaşanabilir hale getiren öğrencilere çalışmalarında eşlik etti.

KYK Şube Müdürü İsmail Bozokul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara faydalı projeler yapmak istedikleri belirtti.

Görevlerinin sadece evraklarla ilgilenmek olmadığını ifade eden Bozokul, çocukların hayata katılımlarında fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bir sokak belirledik ve sokağın etrafını rengarenk boyadık. Daha sonra dijital çağın kirli atmosferinden çocuklarımızı sokaklara çekmek istedik. İnsan sokağın içinde gelişir. Dijital dünyanın o karanlık aleminde değil. Kendi liderlik özelliğini kazandırmak istedik. Projemiz 4 gün sürdü. Önce evlerin duvarlarını ve kapılarını boyadık. Son olarak sokak içerisine geleneksel oyunlarımız olan 'yağ satarım bal satarım', 'seksek', 'tombik' ve 'yakan top' gibi oyunlarımızı çizerek çocuklarımızın sokakta oynamaları için alan hazırladık."

Üniversite öğrencilerinden Zeliha Aşkan, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sokakta olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sokağı boyanan ev sahiplerinden Mehmet Demir de üniversite öğrencilerine emeklerinden ötürü teşekkür etti.