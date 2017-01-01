ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Ölümlü iş kazaları azalıyor"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:51
"Ölümlü iş kazaları azalıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "Türkiye'de 2002'de 100 binlerde olan ölümlü iş kazası oranı bugün yüzde 16,7'den yüzde 9,9'a düşmüştür"dedi.

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" çerçevesinde Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Erdem, Çalışma Hayatında Milli Seferberliğin önemine değinerek 727 bin olan iş yeri sayısının 1 milyon 700 bine, 5 milyon 200 bin çalışan sayısının da 13 milyona ulaştığını anlattı.

Erdem, şöyle devam etti:

"Bu artışa rağmen 2002'de 100 binlerde olan ölümlü iş kazası oranı yüzde 16,7 den yüzde 9,9'a düşmüştür. Yani ölümlü iş kazalarında yüzde 40 oranında düşme olmuştur. Biz bu ölümlü iş kazalarını daha da minimize etmek için 1982 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu çıkartık. Modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında önleyici ve sürekli iyileşme odaklı bir yapılanma söz konusudur. Bunun da yerleşmesi için olmazsa olmazı güvenlik kültürüdür. Güvenlik kültürünün yaygınlaşması için bakanlık olarak bir çok proje yürüttük yürütmekteyiz. Dünyada günde 6 bin kişi iş kazasında veya meslek hastalığından hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre dünyada 15 saniyede 160 kişi iş kazasına muhatap oluyor ve yine 15 saniyede bir kişi iş kazası ve meslek hastalıkları neticesinde hayatını kaybediyor."

Erdem, seferberlik sayesinde 1 milyonu aşkın ilave istihdam yaratıldığını belirterek, istihdam seferberliğinin başarıya ulaştığını, ikinci periyot olarak iş sağlığı güvenliği ve seferberliği başlatıldığını dile getirdi.

Ahmet Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada çalışma hayatının diğer partnerleriyle gerek kamuda gerekse özelde sivil toplum örgütleriyle beraber sıfır deklarasyonunu imza altına aldılar. Bununla iş kazalarının önlenmesi sektörde, sahada çıkan sonuçlara göre bir stratejinin belirlenmesi diğer sektörlerde başarılı uygulamaların bu sektöre de uygulanması amacıyla yine üst düzey yöneticilerimiz 81 vilayeti dolaşıyor."

İLGİLİ HABERLER
Alternatif Sahne'de Salih Demirci rüzgarı esti
YEREL

ALTERNATİF SAHNE'DE SALİH DEMİRCİ RÜZGARI ESTİ
Anneler Günü kahvaltıları Yenice Mahallesi ile devam etti
YEREL

ANNELER GÜNÜ KAHVALTILARI YENİCE MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ
TESKİ 2. Uluslararası Su Ve Sağlık Kongresi'ne katıldı
YEREL

TESKİ 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ'NE KATILDI
&quot;11 İlçeye 11 Okul&quot; projesi
YEREL

"11 İLÇEYE 11 OKUL" PROJESİ
Tekirdağ'da kaçak elektronik sigara operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

Muratlı Cemevi inşaatı devam ediyor
YEREL

MURATLI CEMEVİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR
&quot;Dönüşüm İyi Gelecek&quot; tiyatro oyunu ilgiyle izlendi
YEREL

"DÖNÜŞÜM İYİ GELECEK" TİYATRO OYUNU İLGİYLE İZLENDİ
FETÖ'nün TSK'daki &quot;kripto&quot; yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ "KRİPTO" YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
YEREL

MARMARA DENİZİ'NDE ULAŞIMA POYRAZ ENGELİ

Köpeğe çarpan motosikletli yaralandı
YEREL

KÖPEĞE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Süleymanpaşa Belediyesi Müzik Teknolojileri Müzesi açılıyor
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ MÜZESİ AÇILIYOR
Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı Yıl Sonu Gösterisi
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ KONSERVATUARI YIL SONU GÖSTERİSİ
Tekirdağlı Gözde Lafcı'dan Türkiye rekoru
YEREL

TEKİRDAĞLI GÖZDE LAFCI'DAN TÜRKİYE REKORU
11. okulun temeli Saray'da atıldı
YEREL

11. OKULUN TEMELİ SARAY'DA ATILDI
Kaşıkçı Mahallesinin kadınları kahvaltıda buluştu
YEREL

KAŞIKÇI MAHALLESİNİN KADINLARI KAHVALTIDA BULUŞTU
Üniversitelilerin Tekirdağ gezisi
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERİN TEKİRDAĞ GEZİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir