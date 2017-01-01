"Ölümlü iş kazaları azalıyor"

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TEKİRDAĞ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "Türkiye'de 2002'de 100 binlerde olan ölümlü iş kazası oranı bugün yüzde 16,7'den yüzde 9,9'a düşmüştür"dedi.

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" çerçevesinde Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Erdem, Çalışma Hayatında Milli Seferberliğin önemine değinerek 727 bin olan iş yeri sayısının 1 milyon 700 bine, 5 milyon 200 bin çalışan sayısının da 13 milyona ulaştığını anlattı.

Erdem, şöyle devam etti:

"Bu artışa rağmen 2002'de 100 binlerde olan ölümlü iş kazası oranı yüzde 16,7 den yüzde 9,9'a düşmüştür. Yani ölümlü iş kazalarında yüzde 40 oranında düşme olmuştur. Biz bu ölümlü iş kazalarını daha da minimize etmek için 1982 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu çıkartık. Modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında önleyici ve sürekli iyileşme odaklı bir yapılanma söz konusudur. Bunun da yerleşmesi için olmazsa olmazı güvenlik kültürüdür. Güvenlik kültürünün yaygınlaşması için bakanlık olarak bir çok proje yürüttük yürütmekteyiz. Dünyada günde 6 bin kişi iş kazasında veya meslek hastalığından hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre dünyada 15 saniyede 160 kişi iş kazasına muhatap oluyor ve yine 15 saniyede bir kişi iş kazası ve meslek hastalıkları neticesinde hayatını kaybediyor."

Erdem, seferberlik sayesinde 1 milyonu aşkın ilave istihdam yaratıldığını belirterek, istihdam seferberliğinin başarıya ulaştığını, ikinci periyot olarak iş sağlığı güvenliği ve seferberliği başlatıldığını dile getirdi.

Ahmet Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada çalışma hayatının diğer partnerleriyle gerek kamuda gerekse özelde sivil toplum örgütleriyle beraber sıfır deklarasyonunu imza altına aldılar. Bununla iş kazalarının önlenmesi sektörde, sahada çıkan sonuçlara göre bir stratejinin belirlenmesi diğer sektörlerde başarılı uygulamaların bu sektöre de uygulanması amacıyla yine üst düzey yöneticilerimiz 81 vilayeti dolaşıyor."