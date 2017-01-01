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Kritik maça 6 aylık çalışma

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:56
Kritik maça 6 aylık çalışma


BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da oynan ve 13 sezonluk aranın ardından konuk takım taraftarlarının da izleyebildiği Bursaspor-Beşiktaş maçında olası olayların önüne geçmek için 6 ay öncesinden hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor ile Beşiktaş takımları arasında 2016-2017 sezonunun ilk müsabakasının 10 Aralık 2016'da İstanbul'da oynandığını, karşılaşma öncesi Bursa ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri olarak karşılıklı koordinasyon kurduklarını bildirdi.

Beşiktaş Kulübünün kararıyla Bursaspor taraftarlarının İstanbul'daki karşılaşmaya gittiğini hatırlatan Yıldız, bunun neticesinde 15 Mayıs'ta Bursa'daki maçın da konuk takım seyircili oynanması kararı alındığını kaydetti.

İstanbul'da oynanan maçın ardından bir terör saldırısının yaşandığını ve burada güvenlik güçlerinin hedef alındığı hatırlatan Yıldız, "Biz de hem bu güvenlik kuvvetlerimizin hem İstanbul'dan gelen 2 bin 50 seyircinin hem de Bursasporlu taraftarların güvenliğini düşünerek, maçın da fair-play ortamında oynanması için yoğun güvenlik önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

Beşiktaş kafilesi ile İstanbul'dan gelen taraftarların tüm önlemler kapsamında sorunsuz şekilde stada getirildiğini aktaran Yıldız, takımın ve taraftarların maçın ardından yine aynı şekilde sorunsuz şekilde kentten ayrıldıklarını vurguladı.


- "6 ay süresince titiz bir çalışma yürüttük"


Selami Yıldız, karşılaşmanın önemi nedeniyle güvenlik tedbirlerin alınması için aylar öncesinde ciddi hazırlıklar yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu karşılaşmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 6 ay süresince titiz bir çalışma yürüttük. Aldığımız tedbirlerle maçı sorunsuz tamamladık. Bu konuda tüm teşkilat personelimize teşekkür ederim. Altı ay önce Bursa Spor Güvenliği Şube Müdürünün katılımıyla 17 kişiden oluşan Bursaspor tribün lideriyle toplantı düzenlendi. Kendilerine gerekli uyarılar yapıldı. Müsabaka günü, Valimiz Sayın İzzettin Küçük'ün katılımıyla yine Bursaspor tribün liderleri ile toplantı düzenlendi. Toplantıda birlik, beraberlik ve sağduyu çağrısında bulunuldu."

Tüm önlemlere rağmen üst aramalarında ekmek arasında ve çekirdek paketleri içinde küçük maytaplar tespit edildiğine dikkati çeken Yıldız, "Çok şükür Beşiktaş taraftarları 13 yıl aradan sonra Bursa'ya geldi. Bu çok önemliydi. Toplamda 4 bin 298 personelimizi görevlendirdik. Arkadaşlarımız çok dikkatli bir şekilde görevlerini yaptılar. Herhangi bir olaya da müsaade etmediler." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Beşiktaşlı taraftarların Bursa'ya gelişi sırasında insansız hava aracının da kullanıldığını sözlerine ekledi.

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