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ABD askerinin başına çuval geçirme girişimine ilişkin dava

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:13

ADANA(AA) - Adana'daki İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığında bir ABD askerinin başına çuval geçirme girişiminde bulunulmasıyla ilgili Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 3 sanığın 12'şer yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski TGB Adana İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ile TGB üyesi Cenk Kızılırmak ve avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık eski TGB Genel Sekreteri Sinan Sungur ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Akarsu savunmasında, ABD'nin Suriye sınırında silahlarını Türk milletine doğrulttuğunu ileri sürerek, "ABD Başkanının PKK'ya ağır silah yardımı yaptığı da açıktır. Bu durum daha önce de aynıydı. Bu durumlar eylem haklılığımızı ortaya koymaktadır. Türk gençliği Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesiyle görevini yapmıştır." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklardan Kızılırmak da arkadaşının savunmasına katıldığını belirtti.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin demokratik haklarını kullandıklarını ileri sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

Sanıklar ile TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz, duruşmanın ardından adliye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Üniversite öğrencisi, eski TGB İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu (23) ve TGB üyesi Cenk Kızılırmak (21), Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileriyle 16 Nisan 2016'da İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılmış, etkinlik sonrası Akarsu ve Kızılırmak, ABD'li asker Nicholas Allen Rockwell'in başına çuval geçirmek istemişti. Cep telefonuyla çekilen görüntüler, dönemin TGB Genel Sekreteri Sinan Sungur'a (25) gönderilmiş ve bunlar TGB 'nin internet sitesinden yayınlanmıştı.

Soruşturma kapsamında da sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgelere girme" suçundan 5 yıl, "hakaretten" 2 yıl ve "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na aykırılık" suçundan da 5 yıl olmak üzere 12'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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