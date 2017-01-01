Ordu'daki trafik kazaları MOBESE kamerasında

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ORDU (AA) - Ordu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan motor kazası ve yine aynı yerde bir tırın otomobile çarptıktan sonra sürüklemesi yer aldı.

Bazı kavşaklarda yaşanan zincirleme trafik kazalarının da yer aldığı görüntülerde, bir otomobilin kontrolden çıkarak caddede yürüyen 3 kadına aynı anda çarpması da kaydedildi.

Öte yandan MOBESE görüntülerine bir tırın kadına çarptıktan sonra devam etmesi, yaralı kadına çevredeki vatandaşların yardım etmesi de takıldı.

Yetkililer, kazaların genellikle trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını kaydetti.



