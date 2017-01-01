Uyuşturucu ticareti sanığı kuaföre 15 yıl hapis

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan kadın kuaförü, 15 yıl hapis ve bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık R.K. ve avukatı katıldı.

R.K savunmasında, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, R.K'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 15 yıl hapis ve bin 600 lira adli para cezası verdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda, R.K'nin sahibi olduğu Sivas Caddesi'ndeki kadın kuaföründe 3,5 gram metamfetamin, 0,90 gram bonzai, 29,30 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilmişti.

