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Karabük'teki cinayet davasında karar

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:34

KARABÜK (AA) - Karabük'te 20 Mart 2016'da çıkan silahlı kavgada, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan zanlı, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, müebbet hapis istemiyle yargılanan zanlı Mustafa Ateş, maktul Medet Karakoç'un 17 yaşındaki oğlu Ahmet Karakoç ve tanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Ateş, savunmasında cinayeti istem dışı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Tarafların avukatlarını dinleyen ve elde edilen delilleri aktaran mahkeme heyeti, sanığı, "kasten adam öldürme" suçundan 15, "reşit olmayan kişiyi öldürmeye teşebbüs etme ve yaralama" suçlarından da 15 olmak üzere 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde 20 Mart 2016'da, yurt işleten Mustafa Ateş, yurt işletmeciliği yapan eniştesi Medet Karakoç ve oğlu Ahmet Karakoç'u, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Baba Karakoç olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.

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