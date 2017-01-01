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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün istikbalimiz gençlere armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmesi son derece anlamlıdır. Bu anlamda bizler, geleceğimiz olan gençlerin çok daha iyi imkanlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı atarak milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919'un, ezelden beri hür yaşamış Türk milletinin yeniden şahlanarak ayağa kalktığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarih olduğunu vurguladı.

Samsun'da atılan tarihi adımın heyecanının dalga dalga Anadolu'ya yayıldığını, bu sayede vatanın işgalden kurtarılması için azimli ve kararlı mücadele başlatıldığına işaret eden Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün istikbalimiz gençlere armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmesi son derece anlamlıdır. Bu anlamda bizler, geleceğimiz olan gençlerin çok daha iyi imkanlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimize her türlü imkanı seferber ediyoruz. Milli servet olarak gördüğümüz gençlerimize sonsuz güveniyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı da binlerce genç, darbeci hainlere karşı sokaklara çıkarak vatanı için canını hiçe saydı. Milletine ve devletine sahip çıkarak hainlere fırsat vermedi."

Karaaslan, kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı şehrin milletvekili olmanın gururunu yaşadığını kaydederek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, Türk milletinin ve Samsunluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.