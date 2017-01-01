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Çikolata eğitimi alan kadınlar iş kurmayı hedefliyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:37
Çikolata eğitimi alan kadınlar iş kurmayı hedefliyor

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO) hayata geçirilen "İş'de Kadınlar" projesi kapsamında bir süre teorik eğitim alan 60 kadın, kendileri için hazırlanan mutfağa girerek çikolata üretimine başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, Ordu'da "İş'de Kadınlar" projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında, 25-50 yaş aralığındaki 60 kadına, fındığın kullanımında önemli yere sahip çikolata yapımı konusunda eğitim veriliyor.

İlk olarak teorik eğitim alan 60 kadın, kendileri için hazırlanan mutfağa girerek çikolata üretimine başladı.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje doğrultusunda kadınların çikolata üretimine geçtiğini söyledi.

Projenin, 25-50 yaş aralığındaki kadınlar başta olmak üzere işsiz bireylere başarılı bir şekilde topluma entegrasyon ve iş gücüne katılım için temel oluşturan beceri ve yetkinliklerin kazandırılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Şahin, "Bu amaçla odamızın bodrum katına 128 metrekare alanı kaplayan bir butik çikolata laboratuvar alanı kurulmuş, butik çikolatanın yapımında kullanılacak makine ve teçhizatlar ile donatılarak ilk butik çikolata uygulama eğitimine başlanmıştır." dedi.

Şahin, bu projenin, sadece Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına ait olmadığına işaret ederek, hem fındık üreticisi hem Ordu esnafı hem de Ordu ekonomisinin gelişmesi yönünde faaliyette bulunan kurumların projesi olduğunu vurguladı.

Proje sayesinde Ordu fındığının, çikolata ile buluşarak katma değeri yüksek ürün olarak ihracatının gerçekleştirilip, ekonomiye daha fazla katkıda bulunulacağına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda ilimizde gelişen turizme katkı sağlayarak Ordu'nun butik çikolata şehri olarak tanınmasına vesile olacaktır. Biz bu projeyi sadece buradaki mutfakta bırakmayıp, proje bitiminden sonra da kurs gören veya görmek isteyen katılımcılara açarak hem bireylerin iş yeri açmaları hem de bu işi nerede, nasıl ve hangi maliyetlerle yapabilecekleri konusunda sürdürülebilir bir danışmanlık imkanı sunacağız."

Şahin, projenin yapımında ve uygulanma aşamasında katkıları bulunan Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün proje ortaklarına ve diğer destekçilerine teşekkür ederek, ilerleyen süreçte Ordu'nun kendi çikolata markasını yaratacağını söyledi.

Çikolata üretimiyle fındıkta iç tüketime de çok ciddi katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Şahin, "Amacımız önce ev hanımlarını bu konuda eğitmek. Sonra kendi markamızı ortaya çıkararak diğer illere de açılmak. Bu noktada çok iddialıyız. Fındığın başkenti Ordu'da neden çikolata üretilmesin? Biz bunun için kolları sıvadık." diye konuştu.

- Kadınlar iş yeri açmayı hedefliyor

Kursa katılan ev hanımlarından Deniz Şirin, projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İşsiz olduğum için bu projeye başvurdum. Şu ana kadar aldığımız eğitim ve bundan sonraki eğitimler sayesinde istediğimiz çikolatayı kendi imkanlarımızla üretebileceğiz. Bu kursun sonunda nasip olursa kendi iş yerimi açmak istiyorum. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Elif Yıldırım ise çok güzel bir projenin içerisinde yer aldığını kaydederek, "İnşallah bu proje sayesinde çok güzel şeyleri ortaya koyacağız. Ev hanımları olarak bu konuda iddialıyız. İlerleyen süreçte daha fazla destek verilirse Ordu'nun yerli marka çikolatasının seri üretimini yapabiliriz. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Projeye Fatsa ilçesinden katılan Songül Karayiğit, uzun zamandır takip ettiği projenin içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, diğer kursiyerler gibi kendisinin de iş yeri açıp, burada çikolata satmayı ve aile bütçesine katkı sunmayı istediğini söyledi.


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